Norveç, Suriye ve Komşu Ülkeler İçin 1,7 Milyar Kron Yardım Sağlayacak

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Norveç'in Suriye ve komşu ülkelerde kriz, depremler ve gıda fiyatlarındaki büyük artıştan etkilenenlere destek olarak 1,7 milyar Norveç kronu (161 milyon ABD doları) sağlayacağını açıkladı. Norveç, son 12 yılda Suriye'de krizin hafifletilmesine yönelik olarak 18 milyar Norveç kronundan fazla yardımda bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt, "Şubat'ta deprem olmadan önce 15 milyondan fazla Suriyeli, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyordu. Depremden sonra bu sayı daha çok arttı" dedi.

OSLO, 17 Haziran (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Norveç'in Suriye ve komşu ülkelerde kriz, depremler ve gıda fiyatlarındaki büyük artıştan etkilenenlere destek olarak 1,7 milyar Norveç kronu (161 milyon ABD doları) sağlayacağını söyledi.

Huitfeldt, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "Şubat'ta deprem olmadan önce 15 milyondan fazla Suriyeli, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyordu. Depremden sonra bu sayı daha çok arttı" dedi.

Huitfeldt, Norveç'in yardım odağını, erken toparlanma yaklaşımına doğru değiştirdiğini belirterek, bunun afet ve krizlerden etkilenen nüfusun sağlık ve güvenliği için gerekli kritik hizmet ve tesislerin güçlendirilmesindeki önemini vurguladı.

Bakan, "Norveç, Suriye ve komşu ülke halklarının kendi kendine yeterli hale gelebilmesini sağlama amacıyla gelir getirici faaliyetlere ve tarım ve sulama tesislerinin rehabilitasyonuna destek veriyor" dedi.

Huitfeldt, Norveç'in Suriye çatışmasında Birleşmiş Milletler'in (BM) oynadığı kritik role desteğini yineledi.

Bakan, "Norveç, BM özel elçisinin Suriye'de barışçıl bir çözüm bulmaya yönelik çabalarını destekliyor. Sadece kapsayıcı bir siyasi çözüm, bu çatışmanın ve Suriye halkının sıkıntılarının sonunu getirebilir" diye konuştu.

Norveç, son 12 yılda Suriye'de krizin hafifletilmesine yönelik olarak 18 milyar Norveç kronundan fazla yardımda bulundu.