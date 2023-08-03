Norveç, Rus diplomatlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler listesine dahil edildi
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Rus hükümeti, Norveç'in, Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine dahil edildiğini bildirdi. Norveç'in Rusya'da çalıştırabileceği yerli personel sayısı da sınırlandırıldı.
Rus hükümeti, Norveç'in, Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülkeler listesine dahil edildiğini bildirdi.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in, Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu karar doğrultusunda Norveç'in Rusya'da çalıştırabileceği yerli personel sayısının 27 ile sınırlandırıldığı vurgulandı.
Norveç nisanda 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya