Norveç Mülteci Konseyi, Gazze'ye insani koridorlar oluşturulması çağrısında bulundu

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), insani yardım personelinin ve yardım malzemelerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne güvenli şekilde ulaştırılması için 'insani koridorların oluşturulması' çağrısında bulundu. Genel Sekreter Jan Egeland'in yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bölgeye yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda ısrarcı olması gerektiği vurgulandı.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), insani yardım personelinin ve yardım malzemelerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne güvenli şekilde ulaştırılması için "insani koridorların oluşturulması" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Jan Egeland'in yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplum, bölgeye yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda ısrarcı olmaya davet edildi.

Gazze'de yakıtın neredeyse tükenmiş, ilaç ve gıdanın da tehlikeli derecede az olduğu belirtilerek, bölgenin İsrail'in tam kuşatması ve acımasız bombardımanı altında olduğu kaydedildi.

Bölgede yaşayan halka mümkün olan en kısa sürede hayat kurtarıcı yardım ulaştırmanın önemine işaret edilerek, Egeland'in ülkelerin dışişleri bakanlarına mektup yazarak "insani koridorların oluşturulması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada Egeland'in "Her yere bombalar düşerken yardım görevlileri işlerini yapamaz. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Arap ülkelerine sivillerin yaşamının daha iyi korunması ve ailelerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesine son verilmesi için acilen desteklerini artırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Şiddetin devam ettiği her dakika İsrailli ve Filistinli çocukların ve ailelerinin yaşamları harap olmaktadır"

Egeland, "Bu acımasız kan dökme ve sivillerin hedef alınması sona ermelidir. Şiddetin devam ettiği her dakika İsrailli ve Filistinli çocukların ve ailelerinin yaşamları harap olmaktadır." uyarısında bulundu.

Sosyal medya platformu X'te Gazze'deki insani durumun felaket halini aldığını ifade eden Egeland, dışişleri bakanlarına yazdığı mektupta İsrail ve Hamas'a insani koridorların oluşturulması için baskı yapılmasını ve sivillerin ihtiyaç duyduğu hayat kurtarıcı desteğin Mısır ve İsrail tarafından sağlanmasını istediğini bildirdi.

"Askerden arındırılmış bölgelerin oluşturulması" çağrısı

Egeland, ayrıca bölgede güvenli ve askerden arındırılmış bölgelerin oluşturulması ve bu bölgelere tüm taraflarca saygı gösterilmesinin gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir güvenli bölgeye ulaşamadıklarına dikkati çeken Egeland, sivillerin belirlenecek bu bölgelere ulaşmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Egeland, uluslararası toplumun çocuklar, bebekli anneler, yaralı ve hastalar başta olmak üzere tüm sivillerin derhal serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmeleri için anlaşma yapılmasını kolaylaştırması gerektiğine işaret etti.

Sivillerin "zalimane, aşağılayıcı veya onur kırıcı muameleye karşı korunmaları gerektiğini" vurgulayan Egeland, insani yardımın siyasileştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Egeland, 2,3 milyon insanın kuşatma altında olduğu bölgeye yönelik yardımları durdurmama veya askıya almama çağrısında bulunarak, "Sivillerin ödediği insani bedel her geçen gün daha da belirginleşirken uluslararası toplum, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.