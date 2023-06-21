Norveç, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim kararını kınadı

OSLO, 21 Haziran (Xinhua) -- Norveç hükümeti, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yeni İsrail yerleşimlerinin inşasına onay verme sürecini kolaylaştırma kararını kınadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt Salı günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail yerleşimlerini kınayan tutumunda hemfikirdir. İsrailli yetkilileri işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve geri çekmeye şiddetle çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Huitfeldt, İsrail'in son hamlesinin İsrail ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki idari ayrımın bulanıklaşmasına yol açacağını söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı, "Yerleşimlerin artması, iki devletli çözüme dönük müzakerelerinin yeniden başlaması ve bir Filistin devletinin kurulması ihtimalleri için zararlı olacaktır " şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki sivillere yönelik son saldırılarını da kınayan Huitfeldt, çocukların bu saldırılardan etkilenmesinin yürek parçalayıcı bir durum olduğunu söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri, iki taraf arasındaki çetrefilli konulardan biri olup doğrudan barış müzakerelerinin önünde engel teşkil ediyor.

İsrail hükümeti Pazar günü yapılan haftalık kabine toplantısında, Maliye Bakanı Betzalel Smotriç'e Batı Şeria'da yerleşim planlanması ve inşası için ana sorumluluğu üstlenme yetkisi vererek yerleşimlerin onay alma sürecini hızlandıracak adıma imza atmış oldu.