Norveç Hükümeti, Gazze'den Norveç vatandaşlarını tahliye etti

Norveç hükümeti, Kahire'den Oslo'ya özel bir uçuş düzenleyerek 80 vatandaşının Gazze'den ülkelerine dönmesine yardımcı oldu. Norveç Dışişleri Bakanlığı, tahliye edilen kişilerin Çarşamba ve Cuma günleri Gazze'den ayrıldığını belirtti.

OSLO, 19 Kasım (Xinhua) -- Norveç hükümeti Cumartesi öğleden sonra Kahire'den Oslo'ya özel bir uçuş düzenleyerek 80 vatandaşının Gazze'den ülkelerine dönmesine yardımcı oldu.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin yardımlı geri dönüş teklifini kabul eden bu kişilerin Çarşamba ve Cuma günleri Gazze'den ayrıldığını belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide yaptığı açıklamada, "Çok sayıda Norveç vatandaşının Gazze'den tahliye edilmiş olmasından ve şu anda Norveç'teki evlerine doğru yola çıkmış olmalarından dolayı mutluyuz. Dışişleri Bakanlığı olarak Gazze'den ayrılmak isteyen tüm Norveç vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bunu yapabilmelerini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakanlık şu ana kadar 101 Norveçlinin Gazze'den sınırı başarıyla geçtiğini ve Cumartesi günü 146 Norveç vatandaşının daha Refah sınır kapısından Mısır'a geçerek Gazze'den ayrılmasına izin verildiğini de sözlerine ekledi.