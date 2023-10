Norveç, Gazze'ye yardım desteğini artırıyor

Norveç, abluka altındaki Gazze'de sivillere yardım desteğini artıracağını bildirirken, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının siviller açısından doğuracağı sonuçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Norveç Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Huitfeldt, Gazze'deki sivil halka 70 milyon Norveç kronu (yaklaşık 6 milyon 400 bin dolar) tutarında ek insani yardım desteği sağlanacağını duyurdu.

Huitfeldt, Gazze'den "korkunç görüntüler geldiğini ve trajik olaylar yaşandığını" ifade ederek, "Yaşanan acı ve yıkımın boyutu çok büyük. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 500 çocuk öldürüldü. Bu kabul edilemez bir durum." dedi.

" Gazze'deki durum zaten vahim ve her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Sivil halka yardım sağlanması, gıda, ilaç, su ve diğer temel malzemelerin hızlı şekilde ulaştırılabilmesi hayati önem taşımakta." ifadelerini kullanan Huitfeldt, bölgeye insani yardım erişimini sağlamak için bölgedeki diğer ülkeler ve uluslararası ortaklarla çalıştıklarını kaydetti.

"Meşru müdafaanın" uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini vurgulayan Huitfeldt, şunları kaydetti:

"Hamas'ın korkunç terör saldırıları göz önüne alındığında, İsrail'in Gazze'ye silah ve diğer saldırı araçlarının tedarikini önlemek için gerekli ve orantılı tedbirleri almak üzere uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğu konusunda çok net oldum ancak tüm meşru müdafaa tedbirleri uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmeli. Siviller korunmalı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının siviller açısından doğuracağı sonuçlar kesinlikle kabul edilemez. Norveç, İsrail'in Gazze'ye yönelik ilan ettiği tam ablukayı kınamaktadır."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.