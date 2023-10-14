Norveç, Gazze'ye insani yardımı arttırıyor

OSLO, 14 Ekim (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, hükümetinin Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardımını 70 milyon Norveç kronu tutarında (6.37 milyon ABD doları) arttıracağını söyledi.

Huitfeldt Cuma günü Oslo'da yaptığı açıklamada "Fonlar BM'nin acil yardım çağrısı ve Norveçli insani yardım kuruluşları aracılığıyla aktarılacak ve mümkün olan en kısa sürede ödenecek" dedi.

Norveç, 2022 yılında Filistin'e insani yardım, uzun vadeli kalkınma yardımı ve ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) katkısını içeren 900 milyon Norveç kronundan fazla destek sağladı.

Huitfeldt, "Gazze'deki durum zaten istikrarsız. Her geçen saat daha da kötüleşiyor. Sivil halka yardım edebilmemiz için gıda, ilaç, su ve diğer gerekli ekipmanların hızlı bir şekilde ulaşması son derece önemli" dedi.