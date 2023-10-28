Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de sınırı aştı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının siyasi hedefleri ile güç kullanma dengesine meydan okumada sınırı aştığını söyledi. Eide, Gazze'deki durumun felaket olduğunu belirtti ve İsrail'in sivil ayrımı yapması gerektiğini vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in siyasi hedefleri ile güç kullanma dengesine meydan okumada sınırı aştığını söyledi.

Bergens Tidende gazetesinin haberine göre, basına açıklamalarda bulunan Bakan Eide, bölgede vatandaşlarının da olduğuna dikkati çekerek "Gazze'dekiler için durumun felaket" olduğunu belirtti.

Eide, Gazze'de güvenli yer olmadığını, bölgede şimdiye kadar bazı Norveçlilerin de yaralandığını bildiklerini vurguladı.

Dün geceki saldırıdan sonra yeni yaralı olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını kaydeden Eide, ancak internet ve iletişim kanallarının kesilmesi nedeniyle irtibat kurmanın zor olduğunu dile getirdi.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğuna inandıklarına" işaret eden Eide, İsrail'in saldırılarında sivil ayrımı yapmak için önlemler alması gerektiğini de belirtti.

Eide, siyasi hedefler ile güç kullanımı arasında denge olması gerektiğini kaydederken "İsrail'in siyasi hedefler ile güç kullanma dengesine meydan okumada ileri gittiğine inandıklarına" dikkati çekti.

"Gazze'ye saldırıları uzun vadede İsrail'e fayda sağlamayacak"

Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in söz konusu saldırıların başlangıcında sahip olduğu sempatinin çoğunu yaktığını ve dünyayı kendilerine karşı harekete geçirdiklerini söyledi.

Eide, uzun vadede İsrail'in hem Filistinlilerle hem de Arap komşularıyla barış içinde yaşamak zorunda kalacağına dikkati çekerek saldırı sırasında bile bunu nasıl yapacaklarını düşünebilmeleri gerektiğini savundu.

İki devletli çözümün uzun vadeli barışa giden tek yol olduğuna inandığını ve mevcut durumda en önemli şeyin gerilimi durdurmak olduğunu vurgulayan Eide, "Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıların uzun vadede İsrail'e fayda sağlamayacağını" dile getirdi.