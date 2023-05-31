Norveç, 50 yıllık deniz gözetleme uçağı filosunu emekli ediyor

Norveç Savunma Bakanlığı, 30 Haziran'da deniz gözetleme misyonuyla bilinen 'P-3 Orion' Deniz Karakol Uçağı filosunu emekli edeceğini açıkladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri, 50 yıldır kullanımda olan 'Orion' filosunu haziran ayının sonunda emekliye ayırmayı planlıyor. Hava Kuvvetleri, Boeing'in 'P-8A Poseidon' keşif uçaklarının Norveç denizlerinin güvenliğini sağlaması için 'P-3 Orion' filosunun yerini alacağını açıkladı.

Norveç Savunma Bakanlığı, 30 Haziran'da deniz gözetleme misyonuyla bilinen "P-3 Orion" Deniz Karakol Uçağı filosunu emekli edeceğini açıkladı.

The Defence Post'un haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri, 50 yıldır kullanımda olan "Orion" filosunu haziran ayının sonunda emekliye ayırmayı planlıyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "P-3 Orion" filosunun, Andoya Askeri Hava Üssünden 30 Haziran'da son kez uçuş seremonisi yapacağı belirtildi.

"P-3 Orion"un bazı personellerinin ise yakınlardaki Evenes Askeri Hava Üssünde görevlendirilmelerinin planlandığı bildirildi.

Hava Kuvvetleri, deniz gözetleme filosunun emekliliğiyle 65 yıldır aktif olan Andoya üssünün de kapatılmasının gündemde olduğunu vurguladı.

-"P-8A Poseidon" filosuna geçiş

Hava Kuvvetleri, Boeing'in "P-8A Poseidon" keşif uçaklarının Norveç denizlerinin güvenliğini sağlaması için "P-3 Orion" filosunun yerini alacağını açıkladı.

İlki 2022'in şubat ayında ülkeye giren 5 "P-8A"uçağı, 6 "Orion" ve 2 DA-20 "Falcon" jetinin görevini üstlenecek.

Emekli olan Orion uçakları Arjantin'e satılıyor

Norveç hükümeti, emekliye ayrılan 4 "P-3 Orion" uçağını Kuzey Atlantik'teki Güney Amerika devriye operasyonlarını desteklemek için Arjantin'e satmayı kabul etti.

İskandinav ülkesi söz konusu uçakları, 67 milyon dolara Arjantin'e göndereceğini bildirdi.

Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Agustin Rossi, yapılan alışverişin ülkesinin güvenliğini sağlamak için 20 yıl yeterli olacağını ifade etti.

Boeing şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 12,5 kilometre irtifaya çıkabilen "P-8A" uçakları saatte 908 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Söz konusu uçaklar önceki filolara göre daha az personele ihtiyaç duyarken, daha fazla yük kapasitesine ve gelişmiş savaş kabiliyetine sahip.

Aktif çoklu statik ve pasif akustik sensor sistemi ne sahip olan "Poseidon", ters yapay açıklıklı tadar ve elektro optik/kızılötesi sensörleriyle birden fazla amaca hizmet edebiliyor.

"P-8A"nın denizaltı ve gözetleme görevleri dışında, istihbarat sağlama ve arama kurtarma operasyonlarında da oldukça etkili olduğu belirtiliyor.

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