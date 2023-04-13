Norveç, 15 Rus istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan etti

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nde görevli 15 kişiyi istenmeyen kişi ilan ettiğini açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nde görevli 15 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti. Bakanlık açıklamasında bu kişilerin istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Hükümet, halihazırda Norveç'te diplomatik kisve altında çalışan 15 Rus istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. İlgili memurlar kısa süre içinde Norveç'i terk etmelidir. Norveç'e gelmek isteyen istihbarat görevlilerine vize verilmeyecek" denildi.

Bakanlık açıklamasında bahsi geçen kişilerin bir süre izlendiğini belirterek bugünkü kararın Nisan 2022'de alınan üç Rus istihbarat görevlisinin Norveç'ten sınır dışı edilmesi kararına dayandığını vurguladı.