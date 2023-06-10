Nikaragua'da sürgün edilen muhaliflerin mal varlıklarına el konuldu

Nikaragua'da 222 muhalifin ABD'ye sürgün edilmesinin ardından tüm mal varlıklarına devlet lehine el konulduğu açıklandı. Kararın gerekçesi olarak hükümlülerin halkın bağımsızlığı ve egemenliğini zedelemeleri, şiddet, terörizm ve ülkenin ekonomisine zarar vermeleri gösterildi. Mal varlıklarına el konulanlar arasında eski cumhurbaşkanı adayları, avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazeteciler de yer alıyor.