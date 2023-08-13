Nijeryalı İslam alimleri Nijer'deki cunta yönetimiyle görüştü

Nijeryalı İslam alimlerinden oluşan heyet, Nijer'deki cunta yönetimiyle bir araya geldi. Heyet, diplomasi ve barışı keşfetmek için kapıların açık olduğunu belirtti. ECOWAS ise ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme talimatı verdi.

Nijeryalı İslam alimlerinden oluşan heyet, Nijer'deki cunta yönetimiyle bir araya geldi. Nijerya heyeti tarafından yapılan açıklamada, "Konuyu çözmede diplomasi ve barışı keşfetmek için kapılar açık" denildi.

Geçtiğimiz ay ordunun yönetime el koyduğu Nijer'de cunta yönetimi, bir grup üst düzey Nijeryalı İslam alimi ile bir araya geldi. Nijerya heyetine başkanlık eden Şeyh Abdullahi Bala Lau görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, grubun cunta lideri General Abdourahamane Tiani ile görüşmesinin birkaç saat sürdüğünü belirterek, konuyu çözmede diplomasi ve barışı keşfetmek için kapıların açık olduğunu söyledi. Cunta yönetimi, görüşme ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, bloğun hala barışçıl bir çözüm arayışı içinde olduğunu göstermek için diyaloğu ilerletme sözü veren İslam alimlerinden oluşan bir heyetin Niamey misyonuna onay vermişti.

ECOWAS ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi

ECOWAS 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlediği toplantıda, savunma bakanlarına Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermişti. ECOWAS, ihtiyat kuvvetlerinin yapısı, nereye konuşlandırılacağı ve konuşlandırma tarihi hakkında ayrıntı paylaşmamıştı. - NİAMEY