Nijeryalı Göçmenlerin Ölümüne İlişkin İçler Acısı Veriler Açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl en az 1200 Nijeryalının Sahra Çölü ve Akdeniz üzerinden göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Nijerya Göçmenlik Servisi Genel Müfettiş Vekili ve IOM yetkilisi Kemi Nandap, yaptığı açıklamada, birçok Nijeryalı gencin daha iyi bir yaşam sürdürmek için yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl en az 1200 Nijeryalının Sahra Çölü ve Akdeniz üzerinden göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nijerya Göçmenlik Servisi Genel Müfettiş Vekili ve IOM yetkilisi Kemi Nandap, yaptığı açıklamada, birçok Nijeryalı gencin daha iyi bir yaşam sürdürmek için yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

IOM'un verilerine göre bu yıl en az 1200 Nijeryalının Sahra Çölü ve Akdeniz üzerinden göç etmeye çalışırken öldüğünü kaydeden Nandap, "Bu ülkede büyük bir sorunumuz var, o da herkesin yurt dışına gitmesi. Sahra'da ölen, Akdeniz'de ölen o kadar çok gencimiz var ki. Hiçbir sebep yokken ölüyorlar." ifadelerini kullandı.

Nandap, Nijeryalıların bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybetmesinin başta Avrupa olmak üzere Batı'ya kaçmaya çalışan gençlerin trajedisini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.