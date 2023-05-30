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Nijerya ve Tanzanya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Nijerya ve Tanzanya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Dünya Haberleri

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tinubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk halkının tam güvenini ve itimadını muhafaza ettiğinin açık bir işareti olan son seçim zaferi dolayısıyla kutladığını belirtti.

Erdoğan'a başarılı bir görev süresi dileyen Tinubu, Türkiye ile Nijerya arasında işbirliğine dayalı bir ilişki kurulmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Tanzanya Devlet Başkanı Hasan da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı yürekten kutladı.

Hasan, "Tanzanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinde birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Nijerya Dünya Haberler

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