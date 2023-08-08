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Nijerya Ordusu Zamfara'da Rehineleri Kurtardı

Dünya Haberleri

Nijerya ordusu, Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri tarafından rehin alınan 5 kişiyi kurtardı. Operasyonda çeteye ait mühimmat ele geçirildi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 5 kişiyi kurtardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Zamfara eyaleti Garin Hausawa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda çetenin rehin aldığı 5 kişi kurtarıldı.

Çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği ordunun operasyonunda, çeteye ait mühimmat ele geçirildi.

Zamfara eyaleti, 5 yılı aşkın süredir silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Operasyon Nijerya Dünya Haberler

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