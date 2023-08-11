Nijerya Ordusu Son Bir Haftada 38 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeyinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 38 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 242 terörist ve silahlı çete üyesi yakalandı, 19 silah ve önemli mühimmat ele geçirildi. 89 kişi de teröristlerin ve silahlı çete üyelerinin elinden kurtarıldı.