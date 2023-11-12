Nijerya Ordusu Silahlı Çete Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi
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Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonda 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırıları artmış durumda.
Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonda 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Kampanin Doka köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Yahaya, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.
Kaduna eyaletinde, geçen yıl silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.