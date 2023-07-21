Nijerya Ordusu Plateau Eyaletinde Güvenliği Güçlendirdi

Nijerya ordusu, Plateau eyaletinde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yaşanan şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artırdı. Plateau Valisi'nin açıklamasına göre son 3 ayda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında şiddet olayların yaşandığı Plateau eyaletinde güvenliği güçlendirdi.

Plateau eyaletinde yürütülen "Güvenli Liman Operasyonu" komutanı Abdussalami Abubakar, yaptığı açıklamada, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde güvenlik güçlerinin artırıldığını duyurdu.

Abubakar, "Sorunlu yerel yönetim bölgelerinde tahribata neden olan suç unsurlarını temizlemek için devam eden operasyonlara katılmak üzere birlikler güçlendirildi." dedi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang ise son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.