Nijerya Ordusu, Kaduna Eyaletinde 6 Çete Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, Kaduna eyaletine bağlı Maidaro köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonda 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 6 çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, Kaduna eyaletine bağlı Maidaro köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danmadami, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kamplarının da imha edildiğini aktaran Danmadami, çeteye ait 3 motosiklet, 5 silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.