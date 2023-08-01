Nijerya Ordusu ECOWAS'ın Nijer'e Müdahale Kararını Destekliyor

Nijerya ordusu, Nijer'deki darbe sonrası bu ülkeye askeri müdahale dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) tüm kararlarını desteklediğini bildirdi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, yaptığı açıklamada, bölgedeki demokrasiyi desteğini yenileyerek ECOWAS tarafından emir verilmesi halinde Nijer'e müdahale edeceklerini belirtti.

Nijer ordusunun yönetimi ele geçirmesini desteklemeyeceğini söyleyen Musa, "(Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu) Başkanın dediği gibi, sorunlar devam ederse harekete geçilecek. Biz hazırız ve müdahale emrini alır almaz müdahale edeceğiz. Başarılı olacağımızdan kesinlikle eminiz. (Nijer'deki askerler) Onlara başarılı olma şansı vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Musa, ECOWAS ülkelerinin gereken önlemleri aldığını ve Tinubu'nun komşu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

ECOWAS'tan Nijer'deki darbecilere askeri müdahale uyarısı

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ECOWAS ise Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve görevine dönmesi için cuntaya 1 hafta süre verdi. Ayrıca ECOWAS ülkeleri, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıkları donduruldu.

ECOWAS, talepleri yerine getirilmezse askeri müdahale dahil her türlü seçeneğin değerlendirileceğini bildirdi.