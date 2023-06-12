Nijerya Ordusu Boko Haram Operasyonunda 15 Üye Yakaladı

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde yürüttüğü 'Warun III Operasyonu' kapsamında Gwange, Umarari ve Jajeri bölgelerinde 15 Boko Haram üyesini yakaladı. Teröristlere ait mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a düzenlediği operasyonlarda 15 örgüt üyesi yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordunun Borno eyaletinde sürdürdüğü "Warun III Operasyonu" kapsamında Gwange, Umarari ve Jajeri bölgelerinde 15 terörist yakalandı, çok sayıda terörist yaralı kaçtı ve teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.