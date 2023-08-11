Nijerya Ordusu Boko Haram'ın 2 Elebaşını Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ordu Sözcüsü, çatışmada teröristlere ait silahlar ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Kondunga bölgesinde Boko Haram üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Nwachukwu, çatışmada terör örgütünün 2 elebaşının öldürüldüğünü ifade etti.

Çatışmada ölen ya da yaralanan asker olmadığını belirten Nwachukwu, teröristlere ait silahlar ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.