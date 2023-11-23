Nijerya Ordusu 99 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeyinde son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 99 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyonlarda 198 terörist yakalandı ve 139 rehine kurtarıldı.
Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeyinde son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 99 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Buba, ülkede son 1 haftada yapılan operasyonlarda 99 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin ise yaralanarak kaçtığını kaydetti.
Operasyonlarda 198 teröristin yakalandığını açıklayan Buba, teröristlerce rehin alınan 139 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.
Buba, operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiğini çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sınra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.