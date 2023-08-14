Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete saldırısı: 1 ölü, 7 kişi kaçırıldı
Dünya Haberleri
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Bungudu bölgesinde silahlı çete üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 7 kişi kaçırıldı. Zamfara eyaleti uzun süredir silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Bungudu bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 7 kişi de kaçırıldı.
Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.