Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 33 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 33 kişi kaçırıldı. Saldırılar Talata-Mafara ve Maradun bölgelerinde gerçekleşti. Zamfara eyaleti uzun süredir silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılar sırasında 33 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Talata-Mafara ve Maradun bölgesinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar sırasında Talata-Mafara bölgesinde odun toplamaya giden 23 kadın ve Maradun bölgesinde inşaat alanında çalışan 10 kişi kaçırıldı.

Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak 25 Temmuz'da eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmişti.