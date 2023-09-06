Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 2 bin 800 kişi silahlı çetelerle mücadele için istihdam edilecek

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde terörizmi sona erdirmek amacıyla 2 bin 800 kişinin Sivil Ortak Görev Gücüne (CJTF) alınmasına onay verildi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle zarar gören okulların yeniden inşası ve tadilatları da onaylandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için Sivil Ortak Görev Gücünde (CJTF) 2 bin 800 kişinin istihdam edilmesinin onaylandığı bildirildi.

Zamfara Valiliği Sözcüsü Sulaiman İdris, yaptığı açıklamada, eyaletteki terörizmi sona erdirmek amacıyla Vali Dauda Lawal'ın güvenlik kurumlarının çabalarını desteklemek üzere 2 bin 800 kişinin görevlendirilmesinin onayladığını belirtti.

İdris, eyalette işe alınacakların sıkı bir fiziksel eğitimden geçeceğini aktardı.

İdris, ayrıca silahlı çete üyelerin saldırıları nedeniyle zarar gören tüm okulların yeniden inşasının ve tadilatların yapılmasının onaylandığını ifade etti.

Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.