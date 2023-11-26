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Nijerya'nın Taraba Eyaletinde Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.