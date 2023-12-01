Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bulunan Pukah köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülkede yürütülen Safe Haven Operasyonu Sözcüsü James Oya, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti.
UIusal basında çıkan haberlere göre, eyalete bağlı Pukah köyüne gelen ve kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Ülkede yürütülen Safe Haven Operasyonu Sözcüsü James Oya, yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor.