Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı: 7 ölü, 12 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kaçırıldı. Saldırı sonucunda bir kadın da hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çetelerin neden olduğu güvenlik kriziyle mücadele ediyor.
Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Katsina eyaletine bağlı Doka bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1'i kadın 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 12 kişi kaçırıldı.
Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.