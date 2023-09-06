Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı: 7 ölü, 12 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kaçırıldı. Saldırı sonucunda bir kadın da hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çetelerin neden olduğu güvenlik kriziyle mücadele ediyor.