Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete saldırısı: 1 ölü, 14 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Sabuwa bölgesinde silahlı çete üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı. Katsina Polis Sözcüsü, kaçırılanları kurtarmak için polisin olay bölgesine sevk edildiğini belirtti.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Sabuwa bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, kaçırılanları kurtarmak için polisin olay bölgesine sevk edildiğini belirterek "Saldırı haberini aldık ve ilerleme kaydediyoruz. Suç unsurlarını ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri almak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.