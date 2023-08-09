Nijerya'nın eski Merkez Bankası Başkanı Nijer'deki cunta lideri ile görüştü

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano Eyaleti'nin 14. Emiri ve eski Merkez Bankası Başkanı Sanusi Lamido Sanusi, Nijer'deki cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile görüştü. Sanusi'nin arabuluculuk çabalarına katkı sağlamak için Niamey'de bulunan CNSP yetkilileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano Eyaleti'nin 14. Emiri ve eski Merkez Bankası Başkanı Sanusi Lamido Sanusi, Nijer'deki cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile görüştü.

Nijerya basınında çıkan haberlerde, 14. Kano Emiri ve eski Merkez Bankası Başkanı Sanusi'nin, Nijer'deki krizde arabuluculuk çabalarına katkı sağlamak için Niamey'de askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) yetkilileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Cunta lideri Tchiani ile de görüşen Sanusi'ye, ziyarette Nijerya'nın 3. büyük kenti Damagaran Sultanı da eşlik etti.

Sanusi'nin, Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun bilgisi dahilinde, ancak kendi inisiyatifiyle Nijer'e gittiği kaydedildi.

Nijerya'da Ticani tarikatının önde gelen isimlerinden olan Sanusi'nin, hem eski kamu görevi hem de uzlaşmacı tavrı nedeniyle hem Nijer hem Nijerya toplumunda önemli bir etkiye sahip olduğu biliniyor.

Dün, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden temsilcilerden oluşan heyetin, Niamey'de arabuluculuk görüşmelerinde bulunma talebi kabul edilmemişti.

Birkaç gün önce de Niamey'e giden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın da Tchiani ile görüşmesine izin verilmemişti.

Bu talepten bir gün sonra cunta lideri Tchiani'nin, Sanusi ile görüşmesi ve basına fotoğraf vermesi dikkati çekti.

Nijer ve Nijerya'nın aynı yerel dil Hausa'yı kullanması ve Nijerya'daki dini liderlerin Nijer'deki etkisi iki ülke arasındaki arabuluculuk görüşmelerine de yansıyor.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar ile eski Nijerya Devlet Başkanı Abdulsalami Abubakar da 3 Ağustos'ta ECOWAS nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere Nijer'e gitmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.