Nijerya'nın Bauchi eyaletinde silahlı saldırı: 7 sivil öldü
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Nijerya'nın Bauchi eyaletine bağlı Ningi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Ülke, son zamanlarda silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Bauchi'ye bağlı Ningi bölgesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.