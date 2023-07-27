Nijerya'nın Bauchi eyaletinde silahlı saldırı: 7 sivil öldü

Nijerya'nın Bauchi eyaletine bağlı Ningi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Ülke, son zamanlarda silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.