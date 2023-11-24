Nijerya Mültecileri Evlerine Dönüyor

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu, terör saldırıları nedeniyle komşu ülkelerde sığınan Nijerya vatandaşlarının evlerine dönüşlerine yönelik çalışma başlattı.

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu Komiseri Ahmed Tijjani, terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle komşu ülkeler Çad, Kamerun ve Nijer'e sığınan Nijerya vatandaşlarının evlerine dönüşlerine yönelik çalışma başlatıldığını ifade etti.

Tijjani, yaptığı açıklamada, Komisyonun, komşu ülkelere sığınan vatandaşların eve dönüş sürecinde izlenecek prosedürü ortaya koyacağını belirtti.

Ahmed Tijjani, hükümetin Borno eyaletindeki "ülke içinde yerinden edilmiş kişiler kampları"nı kapatmaya karar verdiğini de kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.