Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele, yasa dışı silah bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele, yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Emefiele, suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı.

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Emefiele'yi yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla Lagos'taki Federal Yüksek Mahkemeye sevk etti.

Emefiele, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Nicholas Oweibo, Emefiele'yi 20 milyon naira (yaklaşık 25 bin 500 dolar) kefaletle serbest bıraktı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken DSS tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emefiele'nin güvenlik gerekçesiyle yeni banknot tasarımı için yüklü miktarda harcama yapıldığı açıklamasında bulunmasına rağmen yeni basılan banknotların piyasada yeterli miktarda olmadığı iddia edilmişti. Bu durum, ülkede nakit sıkıntısına neden olmuştu.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu öne sürmüştü.