Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele, kefaletle serbest bırakıldı. Emefiele'nin kefaleti 300 milyon naira olarak belirlendi.

Nijerya'da, daha önce yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yargılandığı süreçte gözaltına alınan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, kefaletle serbest bırakıldı.

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede Yargıç Hamza Muazu, Emefiele'nin yasalara uygun olarak 300 milyon naira (yaklaşık 365 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Muazu, ayrıca Emefiele'den mülk sahibi 2 kefil göstermesini istedi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Emefiele 20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmış ancak mahkeme çıkışında Nijerya Devlet Güvenlik Servisince (DSS) yeniden gözaltına alınmıştı.