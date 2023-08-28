Nijerya, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla ilgili uyarıda bulundu

Nijerya hükümeti, Kamerun'un Benue Nehri üzerindeki Lagdo Barajı'nın kapaklarının açılması planıyla ilgili olarak bölgede yaşayan halkı sele karşı uyardı. Kamerun'da yoğun yağışlar nedeniyle barajdan su bırakılacağı için Nijerya'da sel felaketi yaşanabileceği belirtildi.