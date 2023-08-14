Nijerya Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter Niger'de düştü

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir askeri helikopterin Niger eyaletinde düştüğü bildirildi. Helikopterdeki askeri personelin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait bir askeri helikopterin Niger eyaletinde düştüğü bildirildi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Kaduna eyaletine gitmek için yola çıkan NAF'a ait MI-171 tipi askeri helikopterin, henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü belirtti.

Gabkwet, Niger eyaletinde düşen helikopterdeki askeri personelin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Sözcü Gabkwet, kazanın nedenini belirlemek için incelemelerin başlatıldığını aktardı.