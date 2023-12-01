Nijerya Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter düştü
Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir askeri helikopter, Rivers eyaletinde petrol hırsızlarına karşı operasyon için yola çıktığı sırada düştü. Kazada 5 asker hafif yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait bir askeri helikopterin Rivers eyaletinde düştüğü bildirildi.
NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Rivers eyaletinde petrol hırsızlarına karşı operasyon için yola çıkan NAF'a ait "MI-35P" tipi askeri helikopterin düştüğünü belirtti.
Gabkwet, helikopterde bulunan 5 askerin hafif yaralandığını ve tedavi altına alındığını kaydetti.
Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Gabkwet, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.