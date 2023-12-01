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Nijerya Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter düştü

1 Aralık 2023 12:49 Son Güncelleme: 12:51 Abone Ol

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir askeri helikopter, Rivers eyaletinde petrol hırsızlarına karşı operasyon için yola çıktığı sırada düştü. Kazada 5 asker hafif yaralandı ve soruşturma başlatıldı.