Nijerya'dan Nijer'e Kaçak Petrol Sevkiyatı Engellendi

Nijerya'da askerin yönetime el koymasının ardından Nijer'e götürülmeye çalışılan 4 bin 200 varil kaçak petrol ele geçirildi. Nijerya hükümeti, Nijer ile tüm sınırlarını kapatmıştı.