Nijerya'da Yolcu Otobüsüne Silahlı Saldırı: 8 Üniversite Öğrencisi Kaçırıldı
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı. Saldırıda 3 öğrenci ise yaralı olarak kaçmayı başardı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan 11 üniversite öğrencisini taşıyan yolcu otobüsü Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda, otobüste bulunan 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı, 3 öğrenci ise yaralı kaçtı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.