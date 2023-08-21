Nijerya'da Yolcu Otobüsüne Silahlı Saldırı: 8 Üniversite Öğrencisi Kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı. Saldırıda 3 öğrenci ise yaralı olarak kaçmayı başardı.