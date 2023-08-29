Nijerya'da yerinden edilenlerin sığındığı kampta bina çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle meydana gelen olayda çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno'ya bağlı Monguno bölgesindeki yağışlar nedeniyle yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta bir bina çöktü.
Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.