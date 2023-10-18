Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda silahlar ve mühimmat ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Nijerya'da yasa dışı silah üretimi yapılan demir fabrikasına operasyon düzenlendi

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasına operasyon düzenlendi.

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, eyaletin İbeju-Lekki bölgesinde yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasının basıldığını belirtti.

Baskın sırasında namlulu silahlar, tabancalar, fişekler ve sondaj makinelerinin ele geçirildiğini kaydeden Hundeyin, fabrikada silah üretimi yapan 2 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Hundeyin, bir diğer operasyonda silahlı 30 kişinin yakalandığı, şüphelilere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya ordusu, geçen ay ülkenin Kaduna eyaletinde yasa dışı silah üretim fabrikasını tespit etmişti.