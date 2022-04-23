Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü - Haberler

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Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü

AA - Adam Abu - Dünya
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Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

100 KİŞİ CAN VERDİ

Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti. Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

EKİM 2021'DE DE 25 KİŞİ HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı. Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Adam Abu - Dünya

Patlama, Nijerya, Petrol, Dünya, Haberler

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