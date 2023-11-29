Nijerya'da Yasa Dışı Petrol Rafinerisi İmha Edildi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde, yasa dışı bir petrol rafinerisi hava operasyonuyla imha edildi. Ülkede petrol hırsızlığıyla mücadele devam ediyor.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletinde, yasa dışı bir petrol rafinerisi imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, petrol hırsızlığıyla mücadele kapsamında Rivers eyaletinde hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda yasa dışı bir petrol rafinerisinin imha edildiğini bildirdi.

Sözcü, petrol hırsızlarına yönelik hava saldırılarının ülkenin güney bölgesinde hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son bir ayda 30 kaçak rafineri imha edildi.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varille dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.