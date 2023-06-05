Nijerya'da Yargı Çalışanları Sendikası grev ilan etti

Nijerya Yargı Çalışanları Sendikası (JUSUN), ülkede artan akaryakıt fiyatları üzerine ülke çapında grev ilan etti. JUSUN Genel Sekreteri M.J. Akwashiki, hükümetin artırdığı akaryakıt fiyatlarının yargı çalışanlarını zor durumda bıraktığını belirtti. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Nijerya Yargı Çalışanları Sendikası (JUSUN), ülkede artan akaryakıt fiyatları üzerine ülke çapında grev ilan etti.

JUSUN Genel Sekreteri M.J. Akwashiki, yaptığı açıklamada, hükümetin artırdığı akaryakıt fiyatlarının yargı çalışanlarını zor durumda bıraktığını belirtti.

Akwashiki, tüm üyelerine 7 Haziran'dan itibaren ülke çapında seferberlik başlatma ve hizmetten çekilme talimatı verdiğini kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Ülkede litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını duyurmuştu.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu uygulamaya koymuştu.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.