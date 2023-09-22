Nijerya'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: 35 Kişi Kaçırıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda 35 kişi kaçırıldı. Saldırıda 24 öğrenci de bulunuyor.
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda 35 kişi kaçırıldı.
Zamfara Eyaleti Valiliği Sözcüsü Mugira Yusuf, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Gusau bölgesindeki üniversiteye sabah erken saatlerde saldırı düzenlediğini belirtti.
Yusuf, saldırıda aralarında 24 öğrencinin bulunduğu 35 kişinin kaçırıldığını kaydetti.
Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA / Dünya