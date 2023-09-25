Nijerya'da üniversite saldırısında kaçırılan öğrencilerden 7'si daha kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 22 Eylül'de gerçekleşen üniversite saldırısında kaçırılan 35 kişiden 7'si daha kurtarıldı. Böylece toplam kurtarılan öğrenci sayısı 13'e yükseldi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 22 Eylül'de üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan 35 kişiden 7'si daha kurtarıldı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Zamfara eyaletinde sürdüren operasyonlarda kaçırılan 7 öğrencinin daha kurtarıldığı belirtildi.

Böylece üniversite saldırısının ardından kurtarılan öğrenci sayısı 13'e yükseldi.

Zamfara eyaletine bağlı Gusau bölgesindeki üniversiteye 22 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 24 öğrencinin bulunduğu 35 kişi kaçırılmıştı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıda kaçırılan kişilerin derhal kurtarılmaları için güvenlik güçlerine talimat vermişti.