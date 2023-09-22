Nijerya'da üniversite saldırısında 6 kişi kurtarıldı

Nijerya ordusu, Zamfara eyaletindeki üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi. Operasyonda çok sayıda silahlı kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu, Zamfara eyaletindeki üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi.

Zamfara eyaletindeki ordu yetkilisi Sani Ahmed, yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau bölgesindeki üniversiteye silahlı kişilerin düzenlediği saldırının ardından bölgede ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Ahmed, operasyonla, kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Ahmed, çok sayıda silahlı kişinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Ahmed, diğer kişileri bulmak için ordunun operasyonunu sürdürdüğünü aktardı.

Gusau bölgesindeki üniversiteye silahlı saldırganların bugün sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda aralarında 24 öğrencinin bulunduğu 35 kişi kaçırılmıştı.