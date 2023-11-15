Haberler ›› Dünya ›› Nijerya'da uçak kazası: 67 yolcu yaralandı

Nijerya'da uçak kazası: 67 yolcu yaralandı

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Uluslararası Havalimanı'nda ValueJet'e ait bir uçak pistten çıkarak 67 yolcunun yaralanmasına neden oldu.