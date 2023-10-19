Nijerya'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Yolcu taşıyan kamyonun küçükbaş hayvanı taşıyan kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 52 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Potiskum-Nangere kara yolunda, yolcu taşıyan kamyonu küçükbaş hayvanı taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Dünya